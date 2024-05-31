Hindistan’da aşırı sıcak: 24 saatte 15 ölüm

Hindistan’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte Bihar ve Odisha’da en az 15 kişi hayatını kaybetti. Odisha hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle, öğle saatlerinde gerçekleşmesi planlanan açık hava etkinliklerini yasakladı.

Hindistan’da aşırı sıcak: 24 saatte 15 ölüm

, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Başkent Yeni Delhi'nin bir bölümünde termometrelerin 52,9 santigrat dereceyi gösterdiği ve bunun bugüne kadarki en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi.

Meteoroloji biriminden yapılan açıklamada Hindistan’ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklığın önümüzdeki günlerde düşmesi, sıcaklığın normalden 4,5 C ila 6,4 derece daha yüksek olduğu ülkenin doğusunda ise dalgasının devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bihar ve Odisha eyaletlerinde en az 15 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 10’unun Odisha’nın Rourke bölgesindeki devlet, 5 can kaybı ise Bihar’ın Aurangabad şehrinde güneş çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Bihar sınırındaki Jharkhand eyaletinde 3 kişi hayatını kayetti.

7 KİŞİ YOLDA ÖLDÜ

Yetkililer, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktarırken kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağını söyledi.

Ölüm nedenlerinin kesinleşmesiyle can kaybının artması bekleniyor.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Odisha hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerini yasakladı.

Sıcaklıkların bugün 43 dereceye ulaşması beklenen Yeni Delhi’de bu hafta sıcaklığa bağlı ilk ölüm kaydedilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

BAE aracı oldu, Rusya ile Ukrayna 150 savaş esirini takas etti

BAE aracı oldu, Rusya ile Ukrayna 150 savaş esirini takas etti

İspanya, İsrail hükümetinin konsolosluk yasağını reddediyor

İspanya, İsrail hükümetinin konsolosluk yasağını reddediyor

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Hastaneden taburcu edildi

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Hastaneden taburcu edildi

New York Times'tan tarihi Trump manşeti: "Suçlu"

New York Times'tan tarihi Trump manşeti: "Suçlu"

ABD’de İsrail’in saldırılarına “soykırım” diyen hemşire kovuldu

ABD’de İsrail’in saldırılarına “soykırım” diyen hemşire kovuldu

ABD-Çin savunma bakanları toplantısı | Tayvan ve Gazze'yi görüştüler

ABD-Çin savunma bakanları toplantısı | Tayvan ve Gazze'yi görüştüler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...