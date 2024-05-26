Hindistan'da hastane yangını: 7 bebek öldü

Hindistan polisi, başkent Yeni Delhi'deki bir çocuk hastanesinde çıkan yangında altı yeni doğmuş bebeğin öldüğünü, insanların bebekleri kurtarmak için yangının içine daldığını açıkladı. Açıklamaya göre bir bebek de henüz yangın başlamadan önce yaşamını yitirdi.

Hindistan'da hastane yangını: 7 bebek öldü

'ın başkenti Yeni Delhi'deki New Born Baby Care hastanesinde cumartesi günü geç saatlerde yangın çıktı.

Yangınla mücadele için 14 itfaiye aracı bölgeye gönderildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yangının çıktığı sırada hastanede bulunan 12 yeni doğan bebeğin tamamı insanların yardımıyla yangından kurtarıldı. Ancak tıbbi müdahaleye ulaşamadan bebeklerden altısı yaşamını yitirdi.

Yetkililerin açıklamasına göre yangın bir oksijen tüpündeki patlama nedeniyle çok hızlı yayıldı.

Bebeklerin ölüm nedeni konusunda daha fazla ayrıntı verilmedi.

Ölen altı çocuğa ek olarak, boğucu dumanların arasından çıkarılan 12 bebekten birinin daha yangın başlamadan önce öldüğü açıklandı.

Hastane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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