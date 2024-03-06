Hindistan'da inanılmaz olay: Restoranda müşteriler kan kustu!

Hindistan'ın kuzeyindeki Gurugram kentindeki bir restoran, şeker ve baharatlardan oluşan ağız spreyinin içine kuru buz karıştırarak müşterilere ikram etti. Karışımı tüketen beş kişinin ağızları kanadı ve kusmaya başladılar.

İddialara göre restoran bir grup müşteriye şeker ve baharatlardan oluşan ağız spreyi içine kuru buz karıştırılarak servis etti.

2 Mart Cumartesi günü yaşanan olaydan sonra tüm müşteriler hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan müşterilerden ikisinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Restoran müdürü "yaralama ve zehirleme" suçlamasıyla tutukladı.



Hindistan polisi, müşterilere verilen karışımın, geçici soğutma için kullanılan karbondioksitin katı formu olan kuru buz içerdiğini söyledi.



Ağız spreyi geleneksel olarak bazı Hint restoranlarında yemekten sonra servis edilir. Geleneğe uymak isteyen müşteriler akşam yemeğinden sonra garsonun servis ettiği ağız spreyini kullandılar.

"ÇALIŞAN YARDIM ETMEDİ"

Spreyi kullandıktan sonra müşterilerin ağızları yanmaya ve kanamaya başladı, aralarında kusanlar da oldu.



Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerde müşterilerin acı içinde çığlık attıkları, bazılarının yanma hissinden kurtulmak için ağızlarına buz koydukları ve su içtikleri görüntülendi.



Müşteriler, verdikleri ifadelerde restoran çalışanın kendilerine yardım etmediğini söyledi.



Restoran müdürü yakalanırken restoranın sahibi için arama çalışmaları devam ediyor.

