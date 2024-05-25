Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta yangın çıktı. Korkunç olayda 9'u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Polis olayın ardından lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

NDTV kanalının haberine göre, Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde çıktı.

Yetkililer, sebebi henüz tespit edilemeyen yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü - 1

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Polis lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyururken, yetkililer kurbanların ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.

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