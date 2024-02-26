Hindistan'da müslüman karşıtı nefret yükselişte

HÜKÜMET İDDİALARI REDDEDİYOR



İnsan hakları grupları, 2014 yılında başbakan olan ve 2024 seçimlerinden sonra da iktidarda kalması beklenen Narendra Modi döneminde Müslümanlara kötü muamele yapıldığını iddia ediyor.



Modi hükümeti nefret suçlarının varlığını yalanlayarak azınlık istismarına karşı çıkıyor ve politikalarının tüm Hintlilere fayda sağlamayı amaçladığını söylüyor.



Hindistan Nefret Laboratuvarı, Hindu milliyetçi grupların çevrimiçi faaliyetlerini takip ettiğini, sosyal medyada yayınlanan nefret videolarını doğruladığını ve Hint medyası tarafından bildirilen olaylara ilişkin verileri derlediğini söyledi.

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