Hindistan'da müslüman karşıtı nefret yükselişte

Hindistan Nefret Laboratuvarı, 2023 yılında Müslümanları hedef alan 668 nefret eylemini belgeledi. Bu olayların 255 tanesi yılın ilk 6 ayında meydana geldi. Yılın son 6 ayında ise bu sayı yüzde 62 yükselerek 413'e çıktı.
Raporda, İsrail'in Gazze'yi işgal altına aldığı 7 Ekim ile 31 Aralık arasında, Hintli Müslümanlara karşı savaştan bahseden 41 nefret olayının yaşandığı belirtildi. 2023'ün son üç ayında gerçekleşen bu 41 olay tüm yıl yaşanan nefret eylemlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu.
HÜKÜMET İDDİALARI REDDEDİYOR
İnsan hakları grupları, 2014 yılında başbakan olan ve 2024 seçimlerinden sonra da iktidarda kalması beklenen Narendra Modi döneminde Müslümanlara kötü muamele yapıldığını iddia ediyor.
Modi hükümeti nefret suçlarının varlığını yalanlayarak azınlık istismarına karşı çıkıyor ve politikalarının tüm Hintlilere fayda sağlamayı amaçladığını söylüyor.
Hindistan Nefret Laboratuvarı, Hindu milliyetçi grupların çevrimiçi faaliyetlerini takip ettiğini, sosyal medyada yayınlanan nefret videolarını doğruladığını ve Hint medyası tarafından bildirilen olaylara ilişkin verileri derlediğini söyledi.
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