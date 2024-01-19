Hindistan'da öğrenci ve öğretmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 14 ölü

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde dün öğrenci ve öğretmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da öğrenci ve öğretmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 14 ölü
Hindistan'dan Çin açıklaması: Sınır sorunu çözülmeden normalleşme beklenemez

Hindistan'dan Çin açıklaması: Sınır sorunu çözülmeden normalleşme beklenemez

Haberi Görüntüle

'da polis, Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentindeki bir gölde, öğrenci ve öğretmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olduğunu duyurdu.

Teknede 4 öğretmen ve 24 öğrencinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, kazadan kurtulanlara gerekli yardım ve tedavilerin yapılması talimatını verdiğini kaydetti.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Patel, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten olaya dair yaptığı paylaşımda, kurbanların ailelerinin acılarını paylaştığını ve yaralılara acil şifa dilediklerini ifade ederek yerel yetkililerin, kazadan etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağladığını belirtti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...