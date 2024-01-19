Hindistan'da öğrenci ve öğretmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 14 ölü

Hindistan'da polis, Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentindeki bir gölde, öğrenci ve öğretmenleri taşıyan küçük bir teknenin alabora olduğunu duyurdu.



Teknede 4 öğretmen ve 24 öğrencinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, kazadan kurtulanlara gerekli yardım ve tedavilerin yapılması talimatını verdiğini kaydetti.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA



Patel, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.



Kazaya dair soruşturma başlatıldı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten olaya dair yaptığı paylaşımda, kurbanların ailelerinin acılarını paylaştığını ve yaralılara acil şifa dilediklerini ifade ederek yerel yetkililerin, kazadan etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağladığını belirtti.

