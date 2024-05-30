Hindistan'da otobüs vadiye uçtu: En az 21 kişi öldü

Hindistan'da bir otobüs, Jammu kentindeki bir Hindu tapınağına gittiği sırada vadiye yuvarlandı. Kaza sonucunda en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyleyen polis yetkilisi, 40 yaralının tedavi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Hindistan'da otobüs vadiye uçtu: En az 21 kişi öldü

'da hacıları taşıyan bir otobüs, Jammu kentinde vadiye düştü. Yetkililer kaza sonucunda en az 21 kişinin öldüğünü ve çok sayıda insnaın yaralandığını açıkladı.

Bir polis sözcüsü, otobüsün vadiye yuvarlandığında Jammu'daki bir Hindu tapınağına gitmekte olduğunu söyledi.

Kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyleyen polis yetkilisi, 40 yaralının tedavi için Jammu'daki devlet hastanesinin tıp fakültesine kaldırıldığını sözlerine ekledi.

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