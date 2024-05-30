Hindistan'da otobüs vadiye uçtu: En az 21 kişi öldü

Hindistan'da hacıları taşıyan bir otobüs, Jammu kentinde vadiye düştü. Yetkililer kaza sonucunda en az 21 kişinin öldüğünü ve çok sayıda insnaın yaralandığını açıkladı.



Bir polis sözcüsü, otobüsün vadiye yuvarlandığında Jammu'daki bir Hindu tapınağına gitmekte olduğunu söyledi.



Kurtarma operasyonunun devam ettiğini söyleyen polis yetkilisi, 40 yaralının tedavi için Jammu'daki devlet hastanesinin tıp fakültesine kaldırıldığını sözlerine ekledi.