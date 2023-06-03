Hindistan'da tren faciası: Ölü sayısı 207'ye yükseldi

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA



Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.



Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.



Hindustan Times, 3 trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.