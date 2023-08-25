Hindistan’dan Yunanistan’a 40 yıl sonra ilk ziyaret

İki ülkenin tarımsal üretimle ilgili olarak araştırma, hayvan yetiştirme ve hayvansal ürünlerde iş birliğine de olanak sağlayacak bir anlaşma imzaladığını söyleyen Modi, Yunanistan'ın da vasıflı kişilerin göçünü kolaylaştırmak istediğini, bu nedenle hareketlilik ve göç konusunda yakında bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Modi, iki ülkenin 2030 yılına kadar ticareti ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.



HİNDİSTAN-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR

Miçotakis ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan ile Yunanistan arasındaki ticaretin 2022'de 1,32 milyar euro seviyesine çıktığını ifade etti. Turizm, ilaç ve teknoloji sektörlerinde ekonomik iş birliğine dikkat çeken Miçotakis, Yunanistan ile Hindistan arasında doğrudan uçuşların olmasının büyük önem taşıdığını aktardı.