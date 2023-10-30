Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki tren kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi

Hindistan'da yetkililer, kazanın makinistin kırmızı ışıkta durmaması sebebiyle meydana geldiğini ifade etti.



Yetkililer, dün Andra Pradeş eyaletinin Vizianagaram bölgesi yakınlarında, bir yolcu treninin raylarda duran başka bir yolcu trenine çarptığı kazada ölü sayısının 13'e yükseldiğini belirtti.



Kaza sonucu 50'den fazla kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, 4 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.



Hayatını kaybedenler arasında kazaya karışan trenlerden birinin makinisti ve makinist yardımcısının da bulunduğu bildirildi.



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