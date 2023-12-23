Hindistan'ın batı açıklarında ticari bir gemi dron saldırısına uğradı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları tarafından (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman denizi kıyısında yer alan Veraval kentinin 370 kilometre güneybatısı açıklarında bir geminin dron saldırısına uğradığına aktarıldı.



Saldırının ardından patlama meydana gelen gemide yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının söndürüldüğü ve olayda herhangi bir can kaybı olmadığı ifade edildi.



Hindistan Deniz Kuvvetleri, konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.



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