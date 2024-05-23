Hindistan'ın güneyinde şiddetli yağış: 7 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyinde şiddetli yağış: 7 ölü

Güney Asya ülkesi 'ın kuzeyinde sıcak hava dalgası etkili olurken, güneyini şiddetli yağışlar vurdu.

Kerala eyaletinde şiddetli nedeniyle su baskınları meydana geldi. Kozhikode Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçuş ertelendi.

Kerala Afet Yönetim Kurumu'ndan (KSDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağış sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kasaragod kasabasında yıldırım isabet etmesi sonucu 70 yaşındaki 1 kişinin, Palakkad'da su dolu bir taş ocağına düşen 18 ve 21 yaşlarındaki kardeşlerin, Idukki ve Pathanamthitta bölgelerinde de 4 kişinin suya düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Meteoroloji servisi, önümüzdeki 5 gün boyunca yapışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...