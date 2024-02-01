Hindular tarihi Gyanvapi Camisi'nde ibadet edebilecek

CAMİLERİN YIKILAN TAPINAKLARIN ÜZERİNE YAPILDIĞINI SAVUNUYORLAR



Bazı aşırılıkçı Hindu grupları, daha önce Gyanvapi Camisi'nin, Kashi Vishwanath Tapınağı'nın 17. yüzyılda yıkılan bölümünün üzerine inşa edildiğini ileri sürmüştü.



Aşırılıkçı Hindular, Gyanvapi gibi ülkedeki birkaç caminin daha yıkılmış Hindu tapınağının üzerine yapıldığını iddia ediyor.



Bunlardan Babri Camisi de uluslararası kamuoyunda birçok kez gündeme gelmişti.



Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne süren radikal Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.



Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.