Hint Okyanusu'nda İsrailli gemiye saldırı bölgede tansiyonu artırdı

Hint Okyanusu açıklarında İsrailli bir nakliye şirketine ait M/T Mercer Street adındaki gemiye saldırı düzenlendi. Saldırının sonucunda mürettebattan, biri İngiltere biri Romanya vatandaşı iki kişi öldü.

İsrail, İngiltere ve ABD'den saldırının ardında İran'ın olduğuna yönelik açıklamalar geldi. Tahran yönetimi ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, saldırıda İran'ın parmağı olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasında "Siyonist rejim, İsrail gemisine yönelik saldırıda Tahran’ın parmağı olduğuna dair ithamlarından vazgeçmelidir. Bu yöndeki açıklamaları ve ithamları kınıyoruz. İsrail gittiği her yere istikrarsızlık ve terör götürmüştür" dedi.

Öte yandan İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al-Alam'da gemi saldırısında Tahran'ı işaret eden bir haber yapıldı.

Haberde saldırının Tel Aviv yönetiminin geçen hafta Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyuruldu.

Saldırının ardından Hint Okyanusu yakındalarında bulunan USS Ronald Reagan gemisinde askeri hareketlilik görüldü

İNGİLTERE'DEN İRAN'A UYARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Londra yönetimi yaptığı değerlendirmeler sonucunda gemiye İHA'larla saldırıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Raab, "İngiltere, Umman açıklarında bir ticaret gemisine yapılan ve bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşın ölümüne neden olan hukuksuz ve vurdumduymaz saldırıyı kınıyorruz. Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab

İSRAİL TAHRAN'I SUÇLADI

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrailli nakliye şirketine ait gemiye düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürdü.

Bennett, "İran'ın korkakça bir şekilde olayın sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını duydum. Bunu inkar ediyorlar. Gemiye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD'DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Okyanusta gemiye düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, saldırının arkasında İran'ın bulunduğuna emin olduklarını söyledi. Blinlen, Washington yönetiminin Tahran'a ölçülü bir yanıt vereceğini aktardı.