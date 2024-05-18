Hırvatistan'da yeni hükümet kuruldu

Oturuma katılan milletvekillerinden 1'i ise çekimser oy kullandı.



Güvenoyu alan ve 4 yıl görev yapacak hükümetin Başbakanı Andrej Plenkovic, yemin ederek görevine başladı.



Seçimden zaferle ayrılan merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) aşırı sağcı "Vatan Hareketi" ile oluşturduğu yeni koalisyon hükümetinde görev alacak bakanların isimleri ise şöyle:



"Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Maliye Bakanı Marko Primorac, Gaziler Bakanı Tomo Medved, Sağlık Bakanı Vili Beros, Ulaşım Bakanı Oleg Butkovic, Kültür ve Medya Bakanı Nina Obuljen Korzinek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marin Piletic, Ekonomi Bakanı Ante Susnjar, İnşaat, Planlama ve Mülkiyet Bakanı Branko Bacic, Eğitim Bakanı Radovan Fuchs, Savunma Bakanı Ivan Anusic, Turizm ve Spor Bakanı Tonci Glavina, Avrupa Birliği Fonu Bölgesel Kalkınma Bakanı Sime Erlic, Adalet Bakanı Damir Habijan, Çevre Koruma ve Yeşil Geçiş Bakanı Marija Vuckovic, Tarım Bakanı Josip Dabro, Demografi ve Göç Bakanı Ivan Sipic."



HDZ'NİN 3. DÖNEM ZAFERİ

Hırvatistan'daki 17 Nisan genel seçiminde, HDZ meclise 61 vekilini sokarak zafer ilan etmişti.



Sosyal Demokrat Parti (SDP), Merkez Partisi, Halk Partisi-Reformcular, Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Adı ve Soyadı Olan Partinin (SSIP) oluşturduğu "Adalet Nehirleri" İttifakı ise 42 sandalyeyle ikinci sırada yer almıştı.



"Vatan Hareketi" İttifakı Ulusal Meclise 14 milletvekili sokarken "Most ve ortakları" İttifakı 11, "Yapabiliriz" İttifakı 10, Istra Demokrat Partisi (IDS) 2, Bağımsız Kuzey Platformu 2, Odak-Cumhuriyet İttifakı 1 milletvekiliyle Ulusal Meclise girmişti.



Ulusal Mecliste ayrıca azınlık partilerinden 8 milletvekili de yer alıyor.



Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da, 2016 ve 2020'deki genel seçimleri de kazanan HDZ, bu seçimdeki başarısıyla üçüncü dönem zaferini ilan etti.​​​​​​​