Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmada 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, mensupları Bilal Emin Murad ve Hüseyin Nebih Fevvaz'ın Lübnan'ıın güneyinde ordusuyla girilen çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 315'e yükseldi.

Lübnan resmi ajansı NNA, cumartesi öğleden sonra verdiği haberde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Aytaroun beldesinde bir evi hedef aldığını kaydetmişti.

DÜNYA HABERLERİ

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi

Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...