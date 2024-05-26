Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, mensupları Bilal Emin Murad ve Hüseyin Nebih Fevvaz'ın Lübnan'ıın güneyinde İsrail ordusuyla girilen çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.



İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 315'e yükseldi.



Lübnan resmi ajansı NNA, cumartesi öğleden sonra verdiği haberde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Aytaroun beldesinde bir evi hedef aldığını kaydetmişti.