Hizbullah, İsrail üslerini vurdu: 7 Ekim'den bu yana en uzak saldırı

Lübnan'ın İran destekli Hizbullah grubu Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail topraklarına gerçekleştirilen en derin saldırıyı düzenlediklerini duyurdu.



Akka şehrinin kuzeyindeki İsrail askeri üslerini hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı başlatıldı.



Saldırı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde iki Hizbullah üyesini öldürdüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.



Öldürülenlerden birinin örgütün hava savunma birimlerinde mühendis olarak görev yapan ve saha operasyonlarında aktif olan Hüseyin Azkul olduğu açıklandı.

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