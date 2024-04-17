Hizbullah'tan İsrail üssüne saldırı: 3'ü ağır 18 yaralı

İran destekli Hizbullah hareketi, üç militanın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından misilleme başlattığını duyurdu. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri keşif komuta merkezine güdümlü füzeler ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırıda 14 kişi yaralandı.

Hizbullah'tan İsrail üssüne saldırı: 3'ü ağır 18 yaralı

'daki İran destekli Hizbullah, üç üyesini öldüren saldırısına yanıt olarak bugün bir İsrail üssüne insansız hava aracı ve füze saldırısı başlatıldığını açıkladı.

Hizbullah açıklamasında saldırının, "düşmanın Lübnan'daki Ain Baal ve Shehabiya'da bir dizi mensubuna suikast düzenlemesine yanıt olarak" planlandığı kaydedildi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Arap Al-Aramshe'ye düzenlenen füze saldırısında 3'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

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