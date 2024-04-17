Hizbullah'tan İsrail üssüne saldırı: 3'ü ağır 18 yaralı

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah, üç üyesini öldüren İsrail saldırısına yanıt olarak bugün bir İsrail üssüne insansız hava aracı ve füze saldırısı başlatıldığını açıkladı.



Hizbullah açıklamasında saldırının, "düşmanın Lübnan'daki Ain Baal ve Shehabiya'da bir dizi mensubuna suikast düzenlemesine yanıt olarak" planlandığı kaydedildi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Arap Al-Aramshe'ye düzenlenen füze saldırısında 3'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

