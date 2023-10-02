Hollanda hanelere 5.5 milyon euro gürültü tazminatı ödeyecek

Hane başı ortalama 1800 euro olan tazminatın ekim sonu veya kasım başında ödeneceği bilgisi paylaşıldı.



Son yıllarda havalimanı çevresinde ses limitinin aşılmasına rağmen Çevre ve Ulaştırma Denetim Kurumu (ILT) tarafından denetleme yapılmadığı öne sürülen haberde, kurumun 2024 yılından itibaren denetlemelere yeniden başlayacağı bildirildi.



Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkililerince nisan ayında yapılan açıklamada, gürültü kirliliği sebebiyle 2025’ten itibaren gece ve özel jet uçuşlarının yasaklanacağı belirtilmişti.