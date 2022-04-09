Araştırma: Gürültü kirliliği kalp krizi riskini artırıyor

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDEN KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR?

Moreyra, bire kişi gürültü kirliliğine maruz kaldığında, kronik stresin beynin adrenalin ve kortizol stres hormonlarını salmasına neden olduğunu açıkladı.

Bu durum gerçekleştiğinde, kalbi daha hızlı pompalamaya zorlayarak kan damarlarının daralmasına ve daha fazla oksijenin kaslara ve diğer önemli organlara yönlendirilmesine neden olduğunu belirten profesör, “Bu süreç aynı zamanda kan basıncını da yükseltir. Birisi gürültü kirliliğine maruz kaldığında, kronik stres beynin adrenalin ve kortizol stres hormonlarını salmasına neden olur” şeklinde konuştu.