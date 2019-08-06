Hollanda'nın başkent Amsterdam'da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında sosyal demokrat belediye meclisi üyesi Hendrik Jan Biemond burka ve peçe yasağını protesto etmek amacıyla sarı bir burka giydi.
Birçok siyasi parti, Biemond'un burka yasağını eleştiren eylemi nedeniyle mensubu olduğu İşçi Partisi'ne tepki gösterdi.
İşçi Partisi de politikacının davranışını onaylamadığını açıkladı. Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi kamusal alanda burka ve peçe yasağının İşçi Partisi'nin katkılarıyla yasalaştığını belirterek, Biemon'un tavrını eleştirdi.
Biemond tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "İnsanların istediklerini yapma özgürlüğüne sahip olmalarını istiyorum. Bu çok mu zor?" dedi.
Hollanda'da erkek siyasetçiden "burka" desteği
NTV HaberDünya
Hollanda'da yasağı protesto etmek için sarı burka giyen erkek politikacı tartışma yarattı.
Hollanda'nın başkent Amsterdam'da gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında sosyal demokrat belediye meclisi üyesi Hendrik Jan Biemond burka ve peçe yasağını protesto etmek amacıyla sarı bir burka giydi.