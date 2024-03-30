Hollanda'da rehine krizi: Kafedeki saldırgan yakalandı

Hollanda'nın orta kesimindeki bir kasabada rehine krizi yaşandı.

İddiaya göre bir adam, kapanış saatinde silah ve patlayıcılarla kafeye girdi ve burayı havaya uçurmakla tehdit etti.

Polis, Ede kasabasındaki bir kafede birkaç kişi rehin alındığını, bölgedeki evlerin boşaltıldığını ve şehir merkezinin kapatıldığını söyledi.

Polisin açıklamasında, Ede'deki olayla ilgili olarak "terör motifinden" şüphelenmek için bir neden bulunmadığı belirtildi

Kaç kişinin alıkonulduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel medya yaklaşık dört ya da beş kişinin olaya karıştığını bildirdi.



Polis, bir kafenin etrafındaki kordonu temizlediklerini ve yaklaşık 150 evin sakinlerinin güvenli bir yere götürüldüğünü söyledi.



Yerel belediye, internet sitesinden yaptığı açıklamada, şehir merkezinin kapatıldığını ve olay yerinde çevik kuvvet polisi ile patlayıcı uzmanlarının bulunduğunu belirtti.



Yetkililer bölge sakinlerine şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulunurken tren trafiği de yönlendirildi ve şu açıklama yapıldı: "Saldırının nedenine ilişkin pek çok soru işareti olduğunu görüyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok."



Daha sonra yapılan açıklamada, üç rehinenin serbest bırakıldığı belirtildi.

De Telgraaf gazetesi, kar maskeli bir kişinin kafeden çıktığını yazdı.

ANP bu kişinin polis tarafından kelepçelendiğini belirtti.

Polis, tüm rehinelerin serbest bırakıldığını açıkladı.