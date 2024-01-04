Hollanda'dan, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısına tepki

Hollanda, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini" isteyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Hollanda'dan, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç etmeleri" çağrısına tepki
Foto: Reuters

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin 'den yeniden yerleştirilmesine ilişkin son açıklamaları sorumsuzcadır." ifadesi yer aldı.

Hollanda yönetiminin iki devletli çözümü desteklediği belirtilen açıklamada, Hollanda, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi ya da Filistin topraklarının küçültülmesi yönündeki çağrıları reddetmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

HOLLANDA, İRAN'DAKİ SALDIRILARI KINADI

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırıları da kınandı.

Açıklamada, "Hollanda, İran'ın Kirman şehrinde bugün meydana gelen saldırıları şiddetle kınamaktadır. İran'da meydana gelen yüksek sayıdaki ölüm ve yaralanmalar derin üzüntü yaratmaktadır. Düşüncelerimiz kurbanlar ve yakınlarıyla birliktedir." ifadesine yer verildi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 95 kişi hayatını kaybetmişti.

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