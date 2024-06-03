Hollandalı ressam çiftçi protestolarını resmetti

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor.
İspanyol ve Fransız çiftçiler protestolarda İspanya-Fransa sınırındaki yolları kapattı.
Çiftçilerin ve köylerde yaşayan vatandaşların haklarının savunuculuğunu üstlenen Revolta Pagesa platformunun çağrısıyla bir araya gelen çiftçiler, gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi öncesinde gösterilerini 24 saat boyunca sürdürecek.
Hollandalı ressam Cedric Visser, çiftçilerin protestosunu boyalarla beyaz tuvale aktardı.
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