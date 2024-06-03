Hollandalı ressam çiftçi protestolarını resmetti

İspanya'nın Katalonya bölgesinde yer alan Girona kentinde toplanarak traktörleri ile birlikte Fransa sınırına hareket eden İspanyol çiftçiler, Fransız çiftçilerin de katılımıyla İspanya-Fransa sınırındaki yolları kapattı. Hollandalı ressam yolları kapatan çiftçilerin protestosunu resmetti.

Hollandalı ressam çiftçi protestolarını resmetti

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor. 

İspanyol ve Fransız çiftçiler protestolarda - sınırındaki yolları kapattı.

Çiftçilerin ve köylerde yaşayan vatandaşların haklarının savunuculuğunu üstlenen Revolta Pagesa platformunun çağrısıyla bir araya gelen çiftçiler, gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi öncesinde gösterilerini 24 saat boyunca sürdürecek.

Hollandalı ressam Cedric Visser, çiftçilerin protestosunu boyalarla beyaz tuvale aktardı.

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