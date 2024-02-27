Hollandalı uyuşturucu baronu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Hollandalı uyuşturucu baronu Ridouan Taghi'nin Hollanda'nın en büyük kokain dağıtıcılarından biri olduğu düşünülen "Mocro-maffia" adlı Amsterdam merkezli grubun beyni olduğu iddia ediliyor.



Uyuşturucu baronunun davası sırasında güvenlik, hakim ve savcıların kimliklerinin açıklanmasını istememesi nedeniyle son derece sıkı tutuldu.



Altı yıldır süren davayla doğrudan bağlantısı olan en az üç kişi öldürüldü.



Amsterdam Bölge Mahkemesindeki bir yargıç, "17 şüphelinin hepsini cezalandırıyoruz. Ridouan Taghi ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak" dedi.

CEZASI 25 YIL SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK



Taghi, yargıcın "cinayet örgütü" olarak adlandırdığı örgütün tartışmasız lideri olarak yargılandı.



Diğer 16 şüpheliye ise müebbet ile bir yıl dokuz ay arasında değişen cezalar verildi.



Savcılar AFP'ye verdiği demeçte, Taghi'nin cezasının 25 yıl sonra yeniden gözden geçirilebileceğini, ancak bunun onun otomatik olarak şartlı tahliyeye hak kazandığı anlamına gelmediğini söyledi.



Bir zamanlar Hollanda'nın en çok aranan kaçağı olan Taghi, 2019'da Dubai'de tutuklanmıştı.



Savcılar, son derece güvenli bir hapishanede tutulmasına rağmen onun ipleri elinde tutmaya ve dışarıdaki uşaklara gizli mesajlar göndermeye devam ettiğini söylüyor.

