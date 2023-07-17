Hong Kong Sağlık Bakanı'ndan sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sağlık Bakanı Lo Çung-mau, vatandaşlara yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakmalarını" tavsiye etti. Bakan Lo, sigara karşıtı kültür inşa etme çağrısında bulundu.

Hong Kong Sağlık Bakanı'ndan sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
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South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Bakan Lo, Hong Kong Yasama Konseyi'nin sağlık hizmetleri panelinde sigarayla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lo, güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin de yasak alanlarda sigara içenlerin tespitinde kullanılacağını belirtti.

kullanımının önlenmesi için yasalar geliştireceklerine dair söz veren Lo, "Sigara içmenin yasak olduğu alanlarda içenleri durdurmak için kolluk kuvvetleri gelmeden önce (biz) sigara içenlere dik dik bakabiliriz." dedi.

192 DOLAR CEZA

Lo, sigara karşıtlığının, otobüs beklerken sıraya girmek gibi yazılı olmayan ancak kültüre yerleşen bir kurala dönüşebileceğini söyledi.

Hong Kong'da mevcut yasalar kapsamında yasak alanlarda sigara içenler yaklaşık 192 dolar ceza ödüyor.

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