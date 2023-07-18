Hong Kong Sağlık Bakanı'ndan, yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi

Sigara kullanımının önlenmesi için yasalar geliştireceklerine dair söz veren Lo, "Sigara içmenin yasak olduğu alanlarda içenleri durdurmak için kolluk kuvvetleri gelmeden önce (biz) sigara içenlere dik dik bakabiliriz." dedi.



Lo, sigara karşıtlığının, otobüs beklerken sıraya girmek gibi yazılı olmayan ancak kültüre yerleşen bir kurala dönüşebileceğini söyledi.



Hong Kong'da mevcut yasalar kapsamında yasak alanlarda sigara içenler yaklaşık 192 dolar ceza ödüyor.