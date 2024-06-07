Husiler: ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine 5 hava saldırısı düzenledi

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentinin ABD ve İngiltere saldırılarına hedef olduğu belirtildi.



ABD ve İngiltere'nin Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı düzenlendiğine yer verilen haberde, Salif Limanı'ndaki balıkçı teknelerinin de hava saldırılarına hedef olduğu ifade edildi.



Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.



İç ve dış hatlara yönelik 3 kilometrelik piste sahip olan Hudeyde Havalimanı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle yaklaşık 10 yıldır çalışmıyor.

