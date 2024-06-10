Husilerden Aden Körfezi’nde 2 gemiye füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’ndeki ticari gemileri hedef aldı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün gece saatlerine yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne iki gemisavar balistik füze fırlatıldığı, füzelerden birinin İsviçre tarafından işletilen Liberya bandralı konteyner gemisi Tavvishi'ye isabet ettiği belirtildi.



Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği ancak geminin seferine devam ettiği kaydedildi. Diğer füzenin ise bölgedeki koalisyon güçleri tarafından başarıyla imha edildiği, olayda kimsenin yaralanmağı bildirildi.



CENTCOM Husilerin bir gemisavar balistik füze ve gemisavar seyir füzesi ile Aden Körfezi'ne yönelik ayrı bir saldırı daha gerçekleştirdiğini açıkladı.



Füzelerin Antıgua ve Barbuda bayraklı Almanya tarafından işletilen kargo gemisi Norderney'e isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu hasar meydana gelen geminin seferine devam ettiği ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

