Husilerin vurduğu İngiliz gemisi battı: Çevre felaketi kapıda

Yemen'deki Husi isyancıların saldırısına uğrayan bir İngiliz gemisinin, Kızıldeniz'de günlerce su aldıktan sonra battığı açıklandı.



Rubymar adlı gemi 18 Şubat'taki saldırının ardından sürüklenmeye başlamıştı.



Bu, Husilerin hayati önem taşıyan su yolundaki gemilere yönelik aylardır süren saldırıları sırasında batırdıkları ilk gemi oldu.



Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinin yanı sıra bölgedeki bir askeri yetkili de geminin battığını doğruladı.



Yemen'deki Husi isyancıları, Aden Körfezi'nde batan İngiliz gemisi Rubymar'ın kurtarılmasına izin verilmesi karşılığında Gazze Şeridi'ne yardım götürülmesi konusunda ısrar etti.



Grubun Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali Husi, "Tüm sonuçlardan İngiltere'yi sorumlu tutuyoruz" dedi.



AMONYAK VE YAĞ TAŞIYORDU

Resmi Saba Ajansı'na göre 18 Şubat'ta Husiler tarafından hedef alınan İngiliz gemisi Rubymar büyük miktarda amonyak ve yağ taşıyordu.



Geçtiğimiz Cumartesi günü Yemen hükümeti, geminin Kızıldeniz'deki Yemen Haniş Adalarına doğru ilerlediğini ve bunun "büyük bir çevre felaketi" tehdidi yarattığını söyledi.



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada, saldırının gemide önemli hasara yol açtığını ve bunun da 18 millik bir petrol tabakasına neden olduğunu belirtmişti.