Suriye'de askeri muhalifler ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinde son dönemde sivilleri ve muhalif savaşçıları hedef alan çok sayıda suikast gerçekleşti.



Suikastler, eczacı, doktor, gazeteci ve kuyumcu gibi birçok meslek grubundan siviller ile muhalif savaşçıları hedef aldı.



Bunlar üzerine rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, geçen ay kontrolündeki alanda DAEŞ'ın hücre evlerine yönelik bir dizi operasyon başlattı.



Grup, sosyal medya hesabında İdlib'in batı kırsalında DAEŞ'e ait hücre evi ve eğitim kampına dün düzenlediği operasyonda 22 teröristi öldürdüğünü, 4'ünü sağ ele geçirdiğini duyurdu. Paylaşımda, 12 saatten fazla süren çatışmada DAEŞ'a ait çok sayıda silah ele geçirildiği bilgisi yer aldı.



Heyet Tahrir Şam'ın geçen ay sonunda yoğunlaştırdığı operasyonlarında İdlib'in merkezi ile kırsalındaki Dana, Salkin, Sarmin, Ken Safra ve Iskat bölgelerinde bulunan DAEŞ'ın hücre evleri açığa çıkarıldı.



15 civarı hücre evinde yaklaşık 80 DAEŞ'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Terör örgütü DAEŞ, Suriye'de 2014'te yuvalanmaya başlamıştı. İdlib ilinde toprak işgal edemeyen örgüt, hücrelerde yapılanmıştı.

