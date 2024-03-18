imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İdlib'de eğitim çadırının üstüne duvar çöktü, 5 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib kentinde, bir tahıl deposunun duvarının, çocukların eğitim gördüğü çadırın üzerine çöktü. 5 çocuk hayatını kaybetti.

İdlib'de eğitim çadırının üstüne duvar çöktü, 5 çocuk hayatını kaybetti

'nin kuzeybatısındaki  kentinde yaşanan kaza sonucunda 5 hayatını kaybetti.

İdlib'in Sarmada ilçesinde, bugün öğle saatlerinde bir anaokulunun bitişiğindeki tahıl deposunun duvarı, çocukların eğitim gördüğü çadırın üzerine çöktü.

Bunun sonucunda 5 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 öğrenci ile bir öğretmenin yaralandığı bildirildi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...