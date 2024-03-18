İdlib'de eğitim çadırının üstüne duvar çöktü, 5 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yaşanan kaza sonucunda 5 çocuk hayatını kaybetti.

İdlib'in Sarmada ilçesinde, bugün öğle saatlerinde bir anaokulunun bitişiğindeki tahıl deposunun duvarı, çocukların eğitim gördüğü çadırın üzerine çöktü.

Bunun sonucunda 5 çocuğun hayatını kaybettiği, 7 öğrenci ile bir öğretmenin yaralandığı bildirildi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.