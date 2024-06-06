İdlib'de öğrenci minibüsü nehre düştü: 6 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde öğrencileri okul gezisine götüren minibüsün Asi Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'de öğrenci minibüsü nehre düştü: 6 ölü

Kaza, öğle saatlerinde ’in batısında yer alan Darkuş köyü yakınlarında Uyanara mevkisinde meydana geldi.

İçerisinde öğrencilerin olduğu minibüs Asi Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Minibüsün yaklaşık 200 metre yükseklikten kaza sonucu kayalıklara çarparak nehre düştüğü kaydedildi.

İdlib'de öğrenci minibüsü nehre düştü: 6 ölü - 1

Bölgede sivil savunma görevindekiler, olay yerinde arama kurtarma çalışmasına başlandığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini de paylaştı.

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