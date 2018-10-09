Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü DAEŞ'in mali işlerini yürüten hücreye yönelik operasyonda 8 terörist yakalandı.
IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de DAEŞ için çalışıp örgütün para ağını oluşturan hücreye, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Güvenlik güçlerinin 6 Ekim gecesi farklı adreslere yaptığı baskınlar sonucu 8 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.
Baskınlarda çok sayıda pasaport ve yüklü miktarda paraya da el konuldu.
Yazılı açıklamayla birlikte baskın görüntüleri de yayımlandı. Operasyonun IKBY'nin hangi kentinde yapıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
IKBY'de DAEŞ'in para ağına operasyon
Anadolu AjansıDünya
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile uluslararası koalisyon güçlerinin ortak operasyonu sonucu DAEŞ'in para işlerinden sorumlu 8 örgüt mensubu yakalandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü DAEŞ'in mali işlerini yürüten hücreye yönelik operasyonda 8 terörist yakalandı.