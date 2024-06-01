İklim eylemcileri bir sanat eserini daha tahrip etti: Monet tablosuna poster yapıştırdı

İklim eylemcileri bir sanat eserini daha tahrip etti.

Polis kaynakları, bir iklim aktivistinin küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Paris'teki Musée d'Orsay'da bulunan Monet tablosunun üzerine poster yapıştırdığı için gözaltına alındığını açıkladı.



Bir grup çevre aktivisti ve sürdürülebilir gıda üretimi savunucusu olan Riposte Alimentaire (Gıda Tepkisi) üyesi kadının eylemi, sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir videoda, Fransız empresyonist ressam Claude Monet'nin Coquelicots (Gelincikler) tablosunun üzerine kan kırmızısı bir poster yerleştirirken görülüyor.

Videoda Monet'nin eserini kaplayan posterde “Eğer bir alternatif oluşturulmazsa bu kabus gibi görüntü bizi bekliyor” yazısı yer aldı.

Resim camla korunmuyordu.

Monet'nin 1873 yılında tamamladığı tablo, çiçek açmış bir gelincik tarlasında gezinen şemsiyeli insanları gösteriyor.



Riposte Alimentaire grubu, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla sanat eserlerine yönelik birçok saldırının sorumluluğunu üstlendi.

