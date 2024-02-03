İmran Han ve Eşi Bibi'ye "hukuksuz evlilik" cezası: 7'şer yıl hapis

Mahkeme, cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi Büşra Bibi'ye "hukuksuz evlilik1 davası kapsamında 7'şer yıl hapis cezası daha verdi.

İmran Han ve Eşi Bibi'ye "hukuksuz evlilik" cezası: 7'şer yıl hapis

mahkemesi, eski İmran Khan ve eşi Büşra Bibi'ye, "hukuksuz evlilik" davası kapsamında 7'şer yıl hapis cezası verdi.

, 2018'deki evliliklerinin, bir kadının yeniden evlenmeden önce üç ay beklemesi yönündeki yasal zorunluluğu ihlal ettiğine hükmetmişti.

Şu anda cezaevinde bulunan 71 yaşındaki eski başbakan Han, geçtiğimiz günlerde devlet sırlarını sızdırmaktan 10 yıl ve eşi Bibi'yle birlikte devlet hediyelerini yasadışı yollardan satmaktan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.







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