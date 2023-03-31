İnek süt vermemek için uyku taklidi yapmaya başladı

Doris'in süt vermemek için uyku taklidi yaptığını farkeden sahibi, video çekince, konu dünyaya yayıldı. Önce Amerikan basını uyku taklidi yapan Doris'i haberleştirdi.

Wight Adası'ndaki bir mandıra çiftliğinde 200 kişilik bir sürünün parçası olan Doris, önce ABD'de haber programında yer aldı ve TikTok'ta 1,5 milyondan fazla görüntülendi. Videoda sahibi John Brodie, soğuk bir havada Doris'in süt vermeye ikna etmeye çalışırken görülüyor. Bütün inekler ahırdan çıkıp sağılmaya giderken Doris, ahırda tek başına duruyor ve uyuyor gibi davranıyor. Doris sahibinin ricalarına rağmen de yattığı yerden kalkmıyor ve uyuyor gibi yapmaya devam ediyor.

İneğin sahibi Brodie, daha sonra yaptığı yorumda, görüntülerin Doris'in "İnekten çok insan" olduğunu gösterdiğini söyledi.