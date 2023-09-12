İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, resmi ziyaret için yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Cleverly'nin Ankara ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi. Hakan Fidan - James Cleverly görüşmesinde Rusya - Ukrayna savaşı, tahıl girişimi ve İsveç'in NATO üyeliği süreci gibi konu başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Hakan Fidan ve James Cleverly ortak basın toplantısı düzenleyecek.