İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, İngiltere'nin Rusya ve diğer ülkelerden gelen siber saldırılar nedeniyle "Her gün savaş halinde olduğunu" söyledi.
Carter, haftasonu İngiltere'nin Cliveden (klayvdın) kentinde düzenlenen bir festivalde konuştu. Modern dünyada savaş ve barış arasındaki ayrımın ortadan kalktığını söyledi.
Sir Carter, "Konvansiyonel savaş konseptinin güncelliğini yitirdiğini savundu", savaşların internete ve uzaya taşındığını söyledi.
İngiltere Genelkurmay Başkanı, "Büyük güçler arasındaki rekabet artık çatışmanın sınırına geldi" dedi.