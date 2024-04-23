İngiltere savunma harcamalarını artıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiliz Başbakan Sunak, Polonya'ya yaptıkları ziyaret kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.



Sunak; Rusya, Kuzey Kore ve Çin'in İngiltere'ye yönelik tehditlerini sıralayarak, bu ülkelerin giderek "daha iddialı" oldukları fakat tehlikenin de abartılmaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.



"Savaşın eşiğinde değiliz, bunu istemiyoruz da." diyen Sunak, ancak bu durumun İngiltere'nin yanı sıra Avrupa ve dünya genelindeki insanların yaşamlarına ve geçim kaynaklarına doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.



Sunak, büyüyen bu tehditleri caydırmak için şimdi daha fazla adım atılması gerektiğinin altını çizdi.



İngiltere'nin savunması açısından bugünün "dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Sunak, "Savunma harcamalarını 2030’a kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'i gibi yeni bir temel seviyeye yükselteceğiz." dedi.



Sunak, bu taahhüdün gelecek 6 yıl içinde savunma harcamaları için 75 milyar sterlinlik ek finansman anlamına geldiğine işaret ederek, "Ne harcayacağımıza, ne zaman harcayacağımıza ve nasıl ödeyeceğimize dair net planımız var. Bu, İngiltere'yi Avrupa'nın açık ara en büyük, NATO'nun ise ikinci büyük savunma gücü haline getirecek bir plan." diye konuştu.



Başbakan Sunak, ek fonun, giderek daha tehlikeli hale gelen dünyanın zorluklarıyla başa çıkabilmek için ülke savunmasının "bir nesil içinde en büyük şekilde güçlendirilmesi" anlamına geldiğini söyledi.



STOLTENBERG, RUSYA-İRAN-ÇİN İLİŞKİLERİNE İŞARET ETTİ



Stoltenberg de konuşmasında Ukrayna'da süren savaşın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük çatışma olduğuna dikkati çekti.



NATO Genel Sekreteri, "Bugün vereceğimiz kararların gelecek nesiller için sonuçları olacaktır. Tereddüt etmemeliyiz. Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Otoriter güçler giderek daha fazla aynı hizaya geliyor. Rusya sürdürdüğü savaşta Çin, İran ve Kuzey Kore'den destek alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



İran'ın, Rusya'ya insansız hava araçları ve mühimmat, Kuzey Kore'nin de Rusya'ya mühimmat sağladığını söyleyen Stoltenberg, "Bunun karşılığında da Moskova geleceğini Pekin'e ipotek ediyor. Moskova da Kuzey Kore ve İran'a füze ve nükleer programlarını geliştirmelerine yardımcı olmak üzere teknoloji sağlıyor." yorumunda bulundu.



Stoltenberg, güvenliğin küresel olduğunu vurgulayarak, "NATO savunma ittifakıdır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz, ancak 1 milyar insanımızı güvende tutacağız. Polonya'da konuşlu 10 bin NATO askeri, NATO'nun tüm müttefiklerini koruyup savunacağına dair açık mesaj vermektedir." diye konuştu.

"ABD İLE SEÇİMLERDEN SONRA İLİŞKİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK" MESAJI



Stoltenberg, 5 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinden çıkacak sonucun, NATO-ABD arasındaki ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya, "Tartışmalar, bazı konularda farklılıklar olabilir ama temelde ABD, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ABD seçimlerinden sonra da bir arada duracağından eminim." yanıtını verdi.



"Güçlü NATO Avrupa için faydalıdır, ancak güçlü bir NATO aynı zamanda ABD için de faydalıdır." diyen Stoltenberg, seçimlerin sonucunun ne olursa olsun ABD'nin sadık müttefik olarak kalacağını umduğunu söyledi.



Stoltenberg, NATO'da yer almanın ABD'nin güvenlik ve çıkarlarına uygun olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda ABD'yi daha güçlü ve daha güvenli kılmaktadır." dedi.