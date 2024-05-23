İngiltere seçimleri | Sunak: Kazanırsam göçmenleri göndereceğim

İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya göndermeye başlıyor. İnsan hakları savunucuları tarafından sert şekilde eleştirilen Ruanda yasası, Başbakan Rishi Sunak'ın öncülüğündeki hükümetin önceliği durumunda.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da gerçekleşecek genel seçimleri kazanması halinde Ruanda'ya göçmen uçuşlarının başlayacağını garanti etti.



Başbakan, göçmen kriziyle mücadele planının "işe yarayacağını" ve bunun "ülkesi için cesur adımlar atmaya hazır olduğunu" gösterdiğini söyledi.



Ayrıca, Avrupa'nın göçmenleri üçüncü bir ülkeye sınır dışı etmenin yasa dışı göçle mücadelede doğru yaklaşım olduğunu "sonunda anladığını" savundu.

GÖÇMEN SORUNUNA CAYDIRICI ÇÖZÜM



Bu sabah gazetecilere verdiği demeçte Sunak, "Eğer beni seçerseniz, 5 Temmuz'da Başbakan olursam, göçmen uçuşları Ruanda'ya kalkacak ve biz de tekneleri durdurmak için ihtiyacımız olan caydırıcı çözümü uygulamaya başlamış olacağız. Caydırıcı bir yolunuz olmadığı sürece bu sorunu durdurmak mümkün değil” diye konuştu.



Başbakanın açıklamalarına göre Ruanda'ya ilk uçuşlar temmuz ayında yapılacak seçimlerden önce gerçekleşmeyecek.



Avrupa Konseyi İnsan Hakları Birimi, tartışmalı göçmen planını iptal etmesi için İngiltere'ye çağrıda bulunmuş, Birleşmiş Milletler ise yasanın yeniden değerlendirilmesini istemişti.