İngiltere süper marketlerinde hırsızlığa karşı sahte kahve koyuldu

Walthamstow'daki bir Co-op mağazası, enflasyon nedeniyle fiyatı artan hazır kahve kavanozlarında 'sahte' ürünler kullandı.



Kavanozlardan birinin üzerinde "Bu ürün makettir, satılık değildir, lütfen bir personelden yardım isteyiniz." yazılı bir kağıt görüldü.



Bir franchise modeli işleten süpermarketin görevlisi, hırsızlık olabileceğinden, önceliğinin personel güvenliğini korumak olduğunu söyledi.



Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, hazır kahvenin fiyatı geçen yıl yüzde 13 arttı.



Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgalinin ortasında gıda fiyatları hızla arttı.



İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Nielsen tarafından yapılan bir ankete göre, gıda enflasyonu Mayıs ayına kadar yüzde 15,4'e düştü.



Ancak bakkallardaki genel enflasyon oranı, kahve, çikolata ve gıda dışı kalemleri yüzde 9'luk yeni bir yüksekliğe ulaştı.

18 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU

İngiltere'de mağaza fiyatları enflasyonu 2005'ten bu yana en yüksek seviyesinde.

Açıklama, İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından yapıldı.



Nisan ayında süpermarketler ve perakende zincirlerinde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre 8,8 arttı.



Bu artış mayıs ayında yüzde 9'a yükseldi.



Böylece, sektör kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana mağaza fiyat enflasyonu en yüksek seviyesine çıktı.



İngiltere'de gıda fiyatları enflasyonu yüzde 15,7'den yüzde 15,4'e geriledi.



Mart ayında yüzde 19,2 olan gıda enflasyonu son 45 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.