İngiltere'de 2. Demir Leydi dönemi 1,5 ay sürdü: Liz Truss kimdir, neden istifa etti?

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İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Liz Truss yaşadığı yönetim krizlerinin ardından istifasını duyurdu. Liz Tuss, İngiltere Kralı 3. Charles'ı istifası hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

10 Numara olarak adlandırılan Başbakanlık Konutu'nun önünde basın açıklaması yapan Truss bu sabah istifasını verdiğini söyledi.

STERLİN DOLAR KARŞISINDA TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altı hafta önce göreve gelen Liz Truss'ın açıkladığı ekonomi paketleri itibarının sarsılmasına neden oldu. İngiliz Sterlini rekor düzeyde değer kaybederken Truss'ın kabinesinde istifalar görüldü. Vergi paketleri açıklandığında sterlin, ABD doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifasından önce ekonomi politikaları nedenilye Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirilmişti.

TRUSS İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI



İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.



Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.



Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.



Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.



Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.



YENİ LİDER 31 EKİM'DEN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYACAK



Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olan Liz Truss'ın da istifasıyla ülkenin tepesindeki koltuk yeniden boşaltı.



Muhafazakar Parti halihazırda seçimin galibi olduğu için yeni Başbakan bu partiden çıkacak.



Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin bir hafta içinde seçileceğini söyledi.



Muhafazakar Parti 1922 Komitesi'nden yapılan açıklamada ise seçimin 28 Ekim'e kadar tamamlanmasının mümkün olduğu belirtildi. Komite, yeni parti liderinin 31 Ekim öncesinde göreve başlamış olacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan istifa eden Liz Truss, Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı.

BORİS JOHNSON YENİDEN SEÇİME KATILABİLİR Mİ?

Telegraph'taki habere göre, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden eski Başbakan Johnson'ın, görevini bıraktığını açıklayan Truss'un yerini almak için parti içerisindeki başbakanlık yarışına katılacağı iddia edildi.



Halihazırda Dominik Cumhuriyeti'nde tatilde olan Johnson'dan henüz resmi açıklama gelmedi.



Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmişti.

MUHALEFETTEN ACİL GENEL SEÇİM ÇAĞRISI



İngiltere Başbakanı Truss'ın istifasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, acil genel seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.



Starmer, yaptığı açıklamada, istifa eden Başbakan Truss'ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Partinin artık yönetme yetkisine sahip olmadığını gösterdiğini söyledi.



"12 yıllık Muhafazakar Parti başarısızlığından sonra İngiliz halkı bu dönen kaos kapısından çok daha iyisini hak ediyor. Son birkaç yılda Muhafazakarlar rekor seviyede yüksek vergiler koydu, kurumlarımızı mahvetti ve bir yaşam maliyeti krizi yarattı." diyen Starmer, Muhafazakar Partinin yaptığı hasarları onarmanın yıllar alacağını vurguladı. Starmer, krizlerin bedelini İngiliz halkının ödediğini ifade etti.



Starmer, İngiliz halkının, ülkenin geleceği konusunda söz hakkına sahip olduğunun altını çizerek, "Yeni bir başlangıç ​​için bir şansımız olmalı. Şimdi bir genel seçime ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



"BORİS JOHNSON ÜLKEMİZİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI, LİZ TRUSS EKONOMİMİZİ MAHVETTİ"



Liberal Demokrat Parti lideri Sir Ed Davey de genel seçim çağrısı yaparak, "Boris Johnson ülkemizi yüzüstü bıraktı ve Liz Truss ekonomimizi mahvetti. Muhafazakarlar, büyük ülkemizi yönetmeye uygun olmadıklarını defalarca kanıtladılar." ifadesini kullandı.



Krizden krize yalpalayan başka bir Muhafazakar Partili başbakana ihtiyaçları olmadığını söyleyen Davey, "Genel seçime ihtiyacımız var, Muhafazakarların iktidardan çıkmasına ve gerçek bir değişime ihtiyacımız var" dedi.



LİZ TRUSS KİMDİR?



Mary Elizabeth Truss, 1975 yılında Oxford, İngiltere'de doğdu. Babası matematik profesörü, annesi ise hemşireydi. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi eğitimi aldı.



Okul yıllarından itibaren siyasetin içinde oldu. Solcu bir aileden geldiği ifade etse de Oxford'da liberal demokratlar arasında yer aldı, mezun olmasıyla Muhafazakar Parti'ye katıldı.



Okuldan mezun olmasının ardından Shell ve telekomünikasyon şirketi Cable & Wireless için çalıştı, "Reform" adında bir düşünce kuruluşunun direktör yardımcısı olarak görev yaptı. 2010'da milletvekili seçilmesiyle siyasete atıldı.



2010'dan beri Norfolk bölgesinden Birleşik Krallık Parlamentosu'nda temsilci olarak yer almaktadır. 2012'den itibaren çeşitli başbakanlar tarafından Çevre, Adalet, Hazine, Uluslararası Ticaret ve Dışişleri konularında bakan olarak atandı.



İngiltere'de 1.5 ay önce başbakan seçilen Liz Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkilerin ardından istifa etti.