İngiltere'de 2 kişi Çin adına casusluk yapmakla suçlandı

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Christopher Berry ile 29 yaşındaki Christopher Cash'a, Resmi Sırlar Yasası kapsamında Çin adına casusluk suçlaması yöneltildi.



Bu kişiler, yabancı devlete "makale, not, belge ya da bilgi" vermekle suçlandı ve söz konusu olay, "çok ciddi iddialara ilişkin son derece karmaşık soruşturma" olarak nitelendirildi.



Berry'ye yöneltilen suçların 28 Aralık 2021-3 Şubat 2023'te, Cash'e yöneltilenlerin ise 20 Ocak 2022-3 Şubat 2023'te işlendiği kaydedildi.



İlk duruşma, 26 Nisan Cuma günü başkent Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek.



PARLAMENTODA "ÇİN ARAŞTIRMA GRUBU" İÇİN ÇALIŞMIŞTI



The Sunday Times'ın Eylül 2023'teki haberine göre, Çin adına casusluk yapmakla suçlanan iki kişi, Mart 2023’te gözaltına alınmış ve soruşturma sürerken kefaletle serbest bırakılmıştı.



Londra Metropolitan Polisi Teşkilatından yapılan açıklamada ise iki şüphelinin Londra'nın güneyindeki polis karakoluna götürüldüğü, ekim başında mahkemeye çıkarılana kadar kefaletle salıverildikleri bildirilmişti.



Açıklamada, casuslukla ilgili suçları denetleyen terörle mücadele biriminin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü kaydedilmişti.



Zanlı Christopher Cash, daha önce İngiltere Parlamentosunda Çin Araştırma Grubu için çalışmıştı.



SUNAK, ÇİNLİ MEVKİDAŞINA ENDİŞELERİNİ İLETMİŞTİ



Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Eylül 2023'te düzenlenen 18. G20 Zirvesi marjında Çin Başbakanı Li Çiang'la bir araya gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, görüşmede casusluk konusunu da gündeme taşımıştı.



Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Sunak'ın "Çin'in, İngiliz parlamenter demokrasisine müdahalesinden duyduğu çok güçlü endişeleri dile getirdiğini ve bunun 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu aktardığını" belirtmişti.



