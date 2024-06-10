İngiltere'de evcil kedilere mikroçip zorunluluğu

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni mevzuat gereği sahiplerinin, 20 haftalık olmadan önce kedilerine mikroçip takmaları ve iletişim bilgilerini mikroçip veri tabanında saklayarak güncel tutmalarının gerektiği bildirildi.



9 milyondan fazla evcil kedi bulunan ülkede, zorunlu mikroçip uygulamasının kayıp ya da başıboş kedilerin sahipleriyle yeniden bir araya getirilmesini ve güvenli şekilde evlerine dönmelerini kolaylaştırması hedefleniyor.



Mikroçip uygulaması köpekler için ise halihazırda zaten zorunlu. Açıklamada, bunun kayıp evcil hayvanların tespitinde en etkili yöntem olduğu vurgulandı.



Mikroçipli köpeklerin kaybolmaları halinde sahiplerine kavuşma olasılığı iki kat daha fazla. Bu işlem genellikle pirinç tanesi büyüklüğündeki çipin evcil hayvanın derisinin altına yerleştirilmesini içeriyor.

HER KEDİ İÇİN ZORUNLU DEĞİL



Çiftlik kedileri ve yabani kediler gibi insanlarla etkileşimi veya bağımlılığı çok az olan veya hiç olmayan, serbest yaşayan kediler için mikroçip takılması zorunluluğubulunmuyor.



Ayrıca, bu kurala uyulmaması halinde kedi sahipleri 500 sterline (yaklaşık 20 bin 600 lira) kadar para cezasına çarptırılabilecek.