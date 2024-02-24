İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba bulundu

Patlamamış bomba şehrin sokaklarında 2,3 kilometre boyunca taşınırken tren ve otobüs seferleri de durduruldu.



Bombayı imha etmek üzere yapılan operasyonun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'de barış zamanında yapılan en büyük tahliyelerden biri olduğu değerlendiriliyor.



Söz konusu patlamamış bombanın yarın kontrollü olarak imha edilmesi bekleniyor.



İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps da yaptığı açıklamada, son derece karmaşık olan bu operasyona katılanları gösterdikleri cesaretten ötürü övdü ve tüm personele teşekkür etti.