İngiltere'de Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar bugün ülkede dolaşıma girdi. Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu. Banknotlarda yer alan portre, 2013'te çekilen bir fotoğrafa dayanıyor.

İngiltere'de Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamaya göre, 'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.

Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, banknotların dolaşıma girmesinden memnun olduklarını belirtti.

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"TARİHİ BİR AN"

Bailey, "Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız. Yeni banknotları tedavüle sokmak bu kararlılığın bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

'ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı. Banknotlarda yer alan Kral Charles portresi, 2013'te çekilen bir fotoğrafa dayanıyor.

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