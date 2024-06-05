İngiltere'de Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

İngiltere Merkez Bankasından (BoE) yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu.



Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.

Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, banknotların dolaşıma girmesinden memnun olduklarını belirtti.