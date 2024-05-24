İngiltere'de seri bebek katili davasında yeni karar

İngiliz hemşire Lucy Letby bebek cinayeti mahkumiyetine ilişkin temyiz başvurusunu kaybetti



İngiliz hemşire Lucy Letby, yedi bebeği öldürmek ve altı bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten aldığı mahkumiyet kararını bozdurma girişimini kaybetti.



Nisan ayındaki bir duruşmada Letby, duruşma hakiminin yargılama sırasında yaptığı başvuruları yanlışlıkla reddettiğine dair dört temyiz gerekçesi öne sürmüştü.



Bugün görülen çok kısa bir duruşmada Temyiz Mahkemesi Letby'nin temyiz başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Yasal nedenlerden dolayı daha fazla ayrıntı verilmedi.



Letby önümüzdeki ay Manchester Crown Court'te cinayete teşebbüs suçundan yeniden yargılanacak.



NE OLMUŞTU?



İngiltere’de, Lucy Letby adlı bir hemşire, yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürmekten suçlu bulundu. Letby ülkenin modern tarihinde en fazla bebek öldüren seri çocuk katili oldu.



33 yaşındaki hemşire ayrıca altı bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.



Bir sene içinde söz konusu yeni doğan ünitesinde 13 ölüm yaşandı ve bu ölümlerin her birinde Lucy Letby nöbetteydi.