Instagram fotoğraflarına yapay zeka geliyor

Kullanıcılar, arzu ettikleri spesifik görünümü ve ambiyansı ifade etmek amacıyla "suluboya" gibi açıklamalar veya "dergi ve gazetelerin yırtık kenarlarından yapılmış kolaj" gibi daha karmaşık istemler sunabilecekler.



Meta ayrıca, sanal bir yeşil ekran işlevi görecek şekilde üretken yapay zekanın gücünden yararlanan "arka plan" adlı başka bir yenilikçi aracı da tanıttı.



Kullanıcılar, "Beni çarpıcı bir aurora borealis arka planına yerleştir" gibi istemleri girerek görüntüleri anında istenen arka plana dönüştürebilecekler.



Meta, Instagram'da "yeniden biçimlendirme" ve "arka plan" için belirli bir çıkış tarihi sunmasa da, kullanıcılara bu heyecan verici araçların yakın gelecekte tanıtılacağına dair güvence verdi.



Bu çıkartmalar Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook Stories gibi popüler platformlarda yerini alacak.



Kullanıcılar, metin istemlerini kullanarak kişiselleştirilmiş çıkartmaları hızlı bir şekilde hazırlayabilecek.