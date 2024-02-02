"İntihar kiti" satan şefin davası doğrudan görülecek

Ontario Mahkemesi, intihar edenlere zehirli kimyasal madde temin etmekle suçlanan 57 yaşındaki şef Kenneth Law'a ilişkin davanın ön soruşturma kısmı atlanarak doğrudan görülmesine hükmetti.



Hakkındaki suçlamalar savcılar tarafından 2'nci derece cinayetten 1'inci derece cinayete yükseltilen 57 yaşındaki Law, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.



Sanık Law'a dünkü duruşmada, 14 kişinin ölümüne doğrudan yol açtığı ve 14 kişinin de intiharına yardım ettiği gerekçesiyle 28 suçlama yöneltilmişti.



Söz konusu suçlamaların tamamı ülkenin Ontario eyaletinde yaşanan olayları kapsıyor.



Öte yandan Law'ın İngiltere'deki 88 ölümle bağlantısı olduğu da değerlendiriliyor.



Kenneth Law, Mayıs 2023'te Ontario'da 16-36 yaş aralığındaki pek çok kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Law'ın 160'ı Kanada'daki adreslere olmak üzerine 40 ülkeye yaklaşık 1200 paket "intihar kiti" gönderdiği ifade ediliyor.

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